У берегов Сенегала затонуло рыбацкое судно: погибшими считаются более ста человек

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Дмитрий Симоненко
У берегов
Сенегала, в Западной Африке, затонуло рыбацкое судно. Погибшими считаются более
ста человек. Об этом сообщает Independent.
Фото: eldiario.es
Известно, что недалеко от побережья Сенегала потерпела крушение рыбацкая лодка с незаконными мигрантами, которые надеялись добраться до берегов Канарских островов Испании. Спасенные рассказали, что на судне в результате возгорания в моторном отделении произошел взрыв запаса горючего, которое хранилось в бочках.
В
спасательной операции принимали участие два судна военно-морского флота страны,
к которым присоединились местные жители. В результате удалось спасти 51 человека,
но считается, что на лодке, перевозящей незаконных мигрантов, насчитывалось до 200 человек.
Также
сообщается, что в этом году наблюдается резкое увеличение количества нелегалов,
которые покидают Сенегал из-за пандемии Covid-19,
разрушившей экономику страны.
По данным
министерства внутренних дел Испании, до середины октября на Канарские острова
по морю прибыло более 8000 мигрантов по сравнению с 1000 мигрантами за тот же
период 2019 года.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: среди жертв есть дети.
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