У берегов Сенегала затонуло рыбацкое судно: погибшими считаются более ста человек

У берегов Сенегала, в Западной Африке, затонуло рыбацкое судно. Погибшими считаются более ста человек. Об этом сообщает Independent.

Фото: eldiario.es

Известно, что недалеко от побережья Сенегала потерпела крушение рыбацкая лодка с незаконными мигрантами, которые надеялись добраться до берегов Канарских островов Испании. Спасенные рассказали, что на судне в результате возгорания в моторном отделении произошел взрыв запаса горючего, которое хранилось в бочках.

В спасательной операции принимали участие два судна военно-морского флота страны, к которым присоединились местные жители. В результате удалось спасти 51 человека, но считается, что на лодке, перевозящей незаконных мигрантов, насчитывалось до 200 человек.



Также сообщается, что в этом году наблюдается резкое увеличение количества нелегалов, которые покидают Сенегал из-за пандемии Covid-19, разрушившей экономику страны.

По данным министерства внутренних дел Испании, до середины октября на Канарские острова по морю прибыло более 8000 мигрантов по сравнению с 1000 мигрантами за тот же период 2019 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: среди жертв есть дети.

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