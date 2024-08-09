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Украина расширяет список безвизовых стран: с какой страной подписали соглашение

Украина и Маврикий договорились о безвизовом режиме

сегодня, 11:51
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Черновалова Кристина

Украина и экзотический остров Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме, открывая новые возможности для путешествий, бизнеса и инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, 

Украина расширяет список безвизовых стран: с какой страной подписали соглашение

Украина и Маврикий договорились о безвизовом режиме

На первом этапе соглашение прежде всего облегчит поездки маврикийских предпринимателей, которые проявляют растущий интерес к украинскому рынку. В будущем, после завершения войны, ожидается увеличение потока украинских туристов, желающих насладиться красотами Маврикия. Соглашение вступит в силу после завершения необходимых внутренних процедур в обеих странах.

Маврикий: экономический лидер Африки

Маврикий, расположенный в Индийском океане, является одной из самых процветающих экономик Африки. Страна может похвастаться высоким ВВП на душу населения, лидирующими позициями в рейтингах конкурентоспособности и благоприятным бизнес-климатом. Это делает ее привлекательным партнером для Украины, которая стремится к расширению международных связей и привлечению инвестиций.

Укрепление экономического сотрудничества

Министры иностранных дел Украины и Маврикия также обсудили перспективы развития торговли и инвестиций. Стороны выразили заинтересованность в заключении соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения. Украина приветствует участие маврикийских компаний в восстановлении страны и приглашает Маврикий принять участие в предстоящей Конференции по восстановлению Украины.

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Источник: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ta-manish-gobin-domovilisya-pro-zaluchennya-investicijnih-mozhlivostej-mavrikiyu-do-vidnovlennya-ukrayini
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