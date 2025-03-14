В Африке может начаться новая война: страны начали мобилизацию

Древние соперники Эфиопия и Эритрея снова стоят на грани конфликта. Несмотря на попытки дипломатического урегулирования, ситуация в регионе накаляется, что может привести к новому кровопролитию на Африканском Роге.

Эфиопия и Эритрея могут вступить в новую войну. Фото из открытых источников

Вражда между двумя странами началась еще в 1993 году, когда Эритрея обрела независимость от Эфиопии. Уже через несколько лет это привело к кровавой войне 1998-2000 годов, в которой погибли десятки тысяч человек. Несмотря на заключенное мирного соглашения, напряжение сохранялось десятилетиями.

Приход к власти премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда в 2018 году дал надежду на примирение. Он заключил мир с президентом Эритреи Исайясом Афеверки, за что получил Нобелевскую премию мира. Однако этот союз оказался неустойчивым, и в настоящее время обе страны снова оказались в состоянии конфронтации.

После завершения гражданской войны в 2022 году эфиопский регион Тиграй остается нестабильным. Аналитики из Института изучения войны предупреждают, что борьба за власть в регионе может спровоцировать новое противостояние между Эфиопией и Эритреей.

Премьер-министр Абий Ахмед открыто заявлял, что у Эфиопии "естественное право" на выход к Красному морю, который она потеряла после независимости Эритреи. Это утверждение вызывает беспокойство у соседних стран и может стать формальным поводом для конфликта. Кроме того, военная мобилизация с обеих сторон и дипломатическая напряженность сигнализируют о возможности неизбежного столкновения.

"Повторная гражданская война в Тиграе может быстро перерасти в прокси- или региональную войну между давними соперниками Эфиопией и Эритреей, поскольку Эритрея стремится ослабить и раздробить Эфиопию, а Эфиопия стремится выйти к Красному морю. Последние события указывают на то, что более широкая война между Эритреей и Эфиопией неизбежна", — пишет Институт изучения войны.

Также аналитики предполагают, что региональный конфликт может перерасти в глобальный кризис. Заинтересованность в событиях в Африке демонстрируют Иран, Россия, а также Египет, традиционно являющийся соперником Эфиопии из-за вопроса контроля над рекой Нил. Война может усилить влияние радикальных групп и усугубить проблему беженцев.

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