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Главная Новости Мир Африка В Африке разбился самолет: 17 жертв (ВИДЕО)
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В Африке разбился самолет: 17 жертв (ВИДЕО)

В Сети появилось видео с места крушения самолета в Южном Судане

сегодня, 21:15
Автор:

Таисия Ерохина

В Южном Судане потерпел катастрофу самолет, из-за чего погибли 17 человек. Об этом сообщает Huaxia.

Сегодня, 22 августа, утром грузовой самолет компании South West Aviation разбился сразу после взлета недалеко от столицы страны Джубе. Кроме того, сообщается, что воздушное судно загорелось.

В Африке разбился самолет: 17 жертв (ВИДЕО)

Как заявили изданию очевидцы, по меньшей мере 17 человек погибли в результате авиакатастрофы. Также известно, что один человек выжил, но его госпитализировали в критическом состоянии.

Сообщается, что самолет направлялся в населенные пункты Вау и Авейль. Он должен был доставить продукты и зарплаты для сотрудников компании.

Причину аварии пока что не установили, начато расследование.

В Сети опубликовано видео с места катастрофы.


Напомним, в Индии самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и разбился. Известно, есть ли погибшие.

Ранее сообщалось, что в МИД рассказали, насколько может затянуться расследование по делу авиакатастрофы самолета МАУ. Так, в МИД ожидают, что с учетом подобной практики в международных судах, дело будут рассматривать несколько лет.


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