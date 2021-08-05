В Египте молодая невеста умерла через час после свадьбы

Внезапная смерть молодой женщины в Египте взбудоражила всю страну. 21-летняя Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после свадьбы. На следующий день после лучшего дня в жизни невесту похоронили. Жуткий случай стал шоком для жителей села Медума. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Sun.

В Египте умерла молодая невеста, фото The Sun

Отмечается, что девушка жаловалась на усталость, когда зашла в свой новый дом в селе Медум в провинции Бени-Суэйф, что на севере Египта. Всего за час молодая невеста почувствовала резкую боль в груди, ее пришлось госпитализировать. Пациентка умерла в больнице.

"Вчера мы были на свадьбе Исры, где все были счастливы, сегодня мы похоронили ее", — рассказал двоюродный брат египтянки Мохаммад Хамед.

По сообщениям местных СМИ, событие шокировало всю деревню, почти все жители которого пришли попрощаться с Исрой.



"После свадьбы невеста почувствовала истощение и резкую боль в животе и груди. Она попросила свою семью не покидать ее. Невесту доставили в больницу, где она испустила последний вздох", — поделился один из жителей Медума.

Ей было очень страшно из-за плохого самочувствия и она попросила свою семью не покидать ее. Невесту доставили в больницу, где она сделала последнее дыхание после прибытия. Неизвестно, расследует ли местная власть смерть невесты.

Подобный инцидент произошел в Египте несколько недель назад, когда молодая женщина внезапно заболела болезнью и умерла в медицинском центре в провинции Шаркия за несколько дней до своего великого дня.



Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Индии во время свадьбы умерла невеста : ее заменили сестрой. Трагедия произошла в селе Самаспур в районе Этава в штате Уттар-Прадеш. Гости продолжили празднование свадьбы со смешанными чувствами, поскольку тело невесты лежало в соседней комнате.

Молодая девушка потеряла сознание и вскоре умерла рядом со своим избранником. Родственники со стороны невесты и жениха начали советоваться и приняли решение, что невесту на свадьбе заменит ее младшая сестра. После свадебной церемонии и всех традиционных обрядов девушку похоронили.