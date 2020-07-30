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Главная Новости Мир Африка В Индийском океане выловили гигантского ската - ФОТО
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В Индийском океане выловили гигантского ската - ФОТО

Гигантский скат, которого поймали индийские рыбаки, больше человека в несколько раз

сегодня, 06:30
Автор:

Виолетта Комаровская
В Индийском океане выловили гигантского ската - ФОТО

Фото kalingatv.com

У берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составил 800 килограммов. Огромная рыба попалась рыбакам случайно, когда они вышли в море ранним утром в понедельник, 27 июля. Это произошло недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиша (Орисса), сообщает KalingaTV.

Когда гигантского ската вытащили на берег, посмотреть на него собралась толпа зевак.  Рыбаки продали ската на аукционе за 50 тысяч рупий.



Подобный улов в регионе не первый за год. В марте рыбаки выловили полосатого летучего ската весом почти в тонну.

Эти представители хрящевых рыб обитают на глубине 70 метров. Предположительно, пойманная особь была дезориентирована, сбилась с привычного маршрута и оказалась на мелководье.
Мясо скатов используется в приготовлении пищи, отдельные части востребованы в азиатской медицине. При этом Международный союз охраны природы присвоил полосатому летучему скату статус уязвимого.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Австралии рыбак поймал рыбу длинной в один метр. Но поступил со своим уловом довольно неожиданно.


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