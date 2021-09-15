В Иордании внезапно окрасилась вода в озере: изображения вызвали фурор в соцсетях (ФОТО)

В Иордании окрасилась вода в озере. Фото: Twitter.

В Иордании озеро окрасилось в красный цвет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, Бассейн Мёртвого моря, который расположен в Иордании внезапно окрасился в красный цвет. Сообщается, что сотрудники Министерства водных ресурсов и ирригации Иордании собирают образцы воды для того, что бы определить причину данного явления.

На данный момент есть несколько предположений относительно того, почему вода в пруду, изолированном от пресной воды, могла внезапно поменять цвет.

• Согласно одному из них, вода могла окраситься из-за определенного типа бактерий и красных водорослей.

• Также предполагается, что цвет изменился под воздействием оксида железа

Отмечается, что распространившиеся по Сети фотографии напугали пользователей соцсетей. Всё из-за того, что в Ветхом Завете есть упоминание о кроваво-красных водах. Это одно из десяти наказаний, которые Бог, согласно библейским преданиям, наложил на фараона Египта.





Фото: Flickr.

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