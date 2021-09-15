logo
Русский Українська

BTC/USD

48150.59

ETH/USD

3518.68

LTC/USD

183.73

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Африка В Иордании внезапно окрасилась вода в озере: изображения вызвали фурор в соцсетях (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Иордании внезапно окрасилась вода в озере: изображения вызвали фурор в соцсетях (ФОТО)

Причина явления пока не известна

сегодня, 18:36
Автор:

Денис Подставной

В Иордании внезапно окрасилась вода в озере: изображения вызвали фурор в соцсетях (ФОТО)

В Иордании окрасилась вода в озере. Фото: Twitter.

В Иордании озеро окрасилось в красный цвет. Об этом сообщает издание Daily Mail. 

Как стало известно, Бассейн Мёртвого моря, который расположен в Иордании внезапно окрасился в красный цвет. Сообщается, что сотрудники Министерства водных ресурсов и ирригации Иордании собирают образцы воды для того, что бы определить причину данного явления. 

На данный момент есть несколько предположений относительно того, почему вода в пруду, изолированном от пресной воды, могла внезапно поменять цвет.

• Согласно одному из них, вода могла окраситься из-за определенного типа бактерий и красных водорослей. 

• Также предполагается, что цвет изменился под воздействием оксида железа 

Отмечается, что распространившиеся по Сети фотографии напугали пользователей соцсетей. Всё из-за того, что в Ветхом Завете есть упоминание о кроваво-красных водах. Это одно из десяти наказаний, которые Бог, согласно библейским преданиям, наложил на фараона Египта.

В Иордании внезапно окрасилась вода в озере: изображения вызвали фурор в соцсетях (ФОТО) - фото 2

Фото: Flickr.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в небе над Великобританией заметили огненный шар. Метеор, который озарил небо над британским городом Саутгемптон местные жители могли наблюдать пятого сентября. Камеры видеонаблюдение запечатлели данное явление. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинские полярники сфотографировали "НЛО" в небе над горами. Сообщается, что они стали свидетелями редкого атмосферного явления, которое называют чечевицеобразными облаками. Специалисты отметили, что в это время их был много, как никогда. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9985759/Dead-Sea-pool-turns-BLOOD-RED-Bible-says-God-sent-angels-destroy-Sodom-Gomorrah.html?ito=push-notification&ci=aUmEbOKs9v&cri=ZGBiy74bsF&si=33982709&xi=8dea3f77-db5d-4172-92b6-6f4a94c79e33&ai=9985759
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ