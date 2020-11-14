В Нигерии пошло на дно каноэ: полиция сообщает о жертвах

В Нигерии восемнадцать человек, в том числе трое мужчин и 15 женщин, погибли в четверг, когда каноэ, перевозившее 23 человека из Занго Маджия на ферму, перевернулось на реке Буджи в районе местного самоуправления Итас Гадау штата Баучи.

Об этом сообщил сотрудник по связям с общественностью (PPRO) командования полиции штата Баучи Ахмед Мохаммед Вакиль в заявлении, которое он подписал и предоставил журналистам в пятницу в Баучи.



Заместитель суперинтенданта полиции (DSP), однако, сообщил, что пятеро пассажиров были спасены, добавив, что водитель и пассажирка были без сознания во время спасения. Он рассказал, что об инциденте сообщил глава деревни Маджия Нуху Кайла, добавив, что по получении этого сообщения группа полицейских бросилась к место событий.

Тела умерших были извлечены из реки и доставлены в больницу общего профиля для патологоанатомического исследования.

Экскурсионный катер по неизвестной причине сел на подводные скалы примерно в 50-100 метрах от побережья в районе Аланьи, где находится пещера Калеси Фосфорлу. В момент аварии на лодке пребывало 32 иностранных туриста. Как сообщало издание "Комментарии", на популярном курорте ушла под воду лодка с туристами

Кораблекрушение в Нигерии

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