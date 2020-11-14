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Главная Новости Мир Африка В Нигерии пошло на дно каноэ: полиция сообщает о жертвах
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В Нигерии пошло на дно каноэ: полиция сообщает о жертвах

В результате кораблекрушения в Нигерии выжить удалось лишь пятерым людям

сегодня, 14:16
Автор:

Павел Зинченко
В Нигерии восемнадцать человек, в том числе трое мужчин и 15 женщин, погибли в четверг, когда каноэ, перевозившее 23 человека из Занго Маджия на ферму, перевернулось на реке Буджи в районе местного самоуправления Итас Гадау штата Баучи.
Об этом сообщил сотрудник по связям с общественностью (PPRO) командования полиции штата Баучи Ахмед Мохаммед Вакиль в заявлении, которое он подписал и предоставил журналистам в пятницу в Баучи.
Заместитель суперинтенданта полиции (DSP), однако, сообщил, что пятеро пассажиров были спасены, добавив, что водитель и пассажирка были без сознания во время спасения. Он рассказал, что об инциденте сообщил глава деревни Маджия Нуху Кайла, добавив, что по получении этого сообщения группа полицейских бросилась к место событий.
Тела умерших были извлечены из реки и доставлены в больницу общего профиля для патологоанатомического исследования.
Как сообщало издание "Комментарии", на популярном курорте ушла под воду лодка с туристамиЭкскурсионный катер по неизвестной причине сел на подводные скалы примерно в 50-100 метрах от побережья в районе Аланьи, где находится пещера Калеси Фосфорлу. В момент аварии на лодке пребывало 32 иностранных туриста.

В Нигерии пошло на дно каноэ: полиция сообщает о жертвах

Кораблекрушение в Нигерии


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Источник: https://dailypost.ng/2020/11/13/breaking-18-dead-as-canoe-capsizes-in-bauchi/
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