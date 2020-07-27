В Южной Африке произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

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Екатерина Белоброва
В пригороде Кейптаун ЮАР 68 заключенных тюрьмы Malmesbury совершили побег, прежде устроив бунт и напав на охранников. Видео массового побега опубликовал в своем Твиттер случайный свидетель.
Кадры ясно показывают, как сбежавшие разбегаются в разные стороны, а некоторым удается захватить автомобиль.
Местные издания сообщают, что побег произошел после того, как приблизительно 450 преступников совершили нападение на охрану, нанесли им травм и отобрали ключи.
Важно, что буквально в первые часы все беглецы были пойманы, благодаря операции перехвата по всему региону.
Another prisoner re-captured. Warning ⚠️ Language pic.twitter.com/D5uGgmgUls— Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 24, 2020
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