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Главная Новости Мир Африка В Южной Африке произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
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В Южной Африке произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

В ЮАР заключенные напали на тюремных охранников, забрали ключи и оказались на воле

27 июля 2020, 22:51
Автор:

Екатерина Белоброва
В Южной Африке произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

В пригороде Кейптаун ЮАР 68 заключенных тюрьмы Malmesbury совершили побег, прежде устроив бунт и напав на охранников. Видео массового побега опубликовал в своем Твиттер случайный свидетель.

Кадры ясно показывают, как сбежавшие разбегаются в разные стороны, а некоторым удается захватить автомобиль.

Местные издания сообщают, что побег произошел после того, как приблизительно 450 преступников совершили нападение на охрану, нанесли им травм и отобрали ключи.

Важно, что буквально в первые часы все беглецы были пойманы, благодаря операции перехвата по всему региону.


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