В Южной Африке прошла массовая церемония обрезания: погибли 39 мальчиков

По меньшей мере, 39 подростков погибли в этом году во время традиционной церемонии инициации Улвалуко в Южной Африке. Еще десятки ребят получили тяжелые увечья. Все из-за последствий опасной практики, которая продолжается, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны правительства, медиков и правозащитников.

Массовое обрезание в Южной Африке. Фото из открытых источников

Церемония Улвалуко – это традиционный обряд, символизирующий переход юношей к взрослой жизни в некоторых группах в Южной Африке. Ритуал предполагает обрезание, которое обычно происходит в изолированных местах под наблюдением старейшин. Ежегодно церемония завершается многочисленными смертями и ампутациями из-за ненадлежащей медицинской помощи и отсутствия надзора.

По данным правительства Южной Африки, в 2025 году уже зафиксировано 39 смертей после обрезаний. В 2024 году во время сезона инициаций скончались 94 мальчика, а еще 11 потеряли концовки. За последние пять лет общее число погибших приблизилось к 400.

Как отметил глава провинции Восточный Кейп от партии ActionSA Атолл Троллип, одной из главных причин смертности является деятельность незаконных инициационных школ. Они действуют без лицензий, привлекают неподготовленный персонал и часто пренебрегают основными медицинскими стандартами.

Несмотря на заявления чиновников об усилении контроля, количество погибших снова остается высоким. Министр кооперативного управления и традиционных дел Веленкосини Хлабиса перед началом сезона 2025 пообещала немедленно закрывать школы, нарушающие закон. Она подчеркнула, что правительство имеет "обязанность обеспечить безопасный и достойный переход юношей к взрослой жизни". Однако это обещание не было выполнено и привело к новым смертям в Южной Африке.

Несмотря на то, что участие в церемонии инициации является добровольным, часто у мальчиков нет реального выбора из-за социального давления. Отказывающиеся проходить церемонию рискуют стать объектами травли и физических нападений. Их пренебрежительно называют "инквенкве", что означает "мальчик". Кроме того, они не вправе участвовать в мужских ритуалах и событиях общины.

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