Власти Судана объявили чрезвычайное положение

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Татьяна Веремеева
Совет Безопасности и обороны Судана объявил национальное
чрезвычайное положение на три месяца из-за наводнений, которые унесли жизни 99
человек в этом году и объявили Судан зоной стихийного бедствия, сообщило
государственное информационное агентство SUNA рано утром в субботу. Об этом
пишет Reuters.
Министр труда и социального развития Судана заявил, что
помимо погибших, наводнения в этом году ранили 46 человек, причинили ущерб
более чем полумиллиону человек и вызвали полное и частичное обрушение более 100
тыс. домов.
Темпы наводнений и дождей в этом году превысили рекорды,
установленные в 1946 и 1988 годах, с ожиданиями дальнейшего роста показателей. Совет
также объявил о создании Высшего комитета во главе с Министерством труда и
социального развития для борьбы с последствиями наводнений осенью 2020 года.
Ранее "Комментарии" писали, что военно-транспортный
самолет "Антонов-12"
разбился после взлета в Западном Дарфуре Судана. Авиакатастрофа произошла
через 5 минут после взлета самолета. В результате крушения Ан-12 погибли 18
человек, которые находились на борту самолета. Среди погибших были семь членов
экипажа, три судьи и восемь других гражданских лиц, среди которых были дети.
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