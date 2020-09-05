Власти Судана объявили чрезвычайное положение

Совет Безопасности и обороны Судана объявил национальное чрезвычайное положение на три месяца из-за наводнений, которые унесли жизни 99 человек в этом году и объявили Судан зоной стихийного бедствия, сообщило государственное информационное агентство SUNA рано утром в субботу. Об этом пишет Reuters.



Министр труда и социального развития Судана заявил, что помимо погибших, наводнения в этом году ранили 46 человек, причинили ущерб более чем полумиллиону человек и вызвали полное и частичное обрушение более 100 тыс. домов.

Темпы наводнений и дождей в этом году превысили рекорды, установленные в 1946 и 1988 годах, с ожиданиями дальнейшего роста показателей. Совет также объявил о создании Высшего комитета во главе с Министерством труда и социального развития для борьбы с последствиями наводнений осенью 2020 года.

Ранее "Комментарии" писали, что военно-транспортный самолет "Антонов-12" разбился после взлета в Западном Дарфуре Судана. Авиакатастрофа произошла через 5 минут после взлета самолета. В результате крушения Ан-12 погибли 18 человек, которые находились на борту самолета. Среди погибших были семь членов экипажа, три судьи и восемь других гражданских лиц, среди которых были дети.

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