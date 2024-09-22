Южная Африка засыпана снегом: хаос на трассах и закрытые дороги

21 сентября Южная Африка столкнулась с сильнейшим снегопадом, который вызвал значительные пробки на дорогах, в том числе на важной трассе N3, соединяющей Йоханнесбург с Дурбаном. Сотни автомобилей застряли, а службы экстренной помощи пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке из-за закрытых дорог.



В Южной Африке выпал снег. Фото из открытых источников

Больше всего от непогоды пострадало шоссе N3, где из-за снежных завалов были закрыты несколько участков, включая объездные пути. В некоторых местах толщина снежного покрова достигала двух метров, что стало настоящим испытанием для спасательных служб.

Такие погодные условия чрезвычайно редки для Южной Африки. Лутандо Масимини, синоптик южноафриканской метеорологической службы, назвал этот снегопад "исключительным случаем" и предупредил о возможности последующих снегопадов. Для нескольких регионов страны было объявлено оранжевое предупреждение, указывающее на повышенную опасность из-за погодных условий.

Однако, несмотря на тяжелые условия на дорогах, вызванные непогодой, редкое явление принесло и положительные эмоции для некоторых людей. Жители регионов, которые не видели снега много лет, обрадовались возможности наблюдать за необычным для этого региона планеты явлением. Один из них, Джастин Надас Бейкер, проехал три часа из Йоханнесбурга вместе со своей семьей, чтобы увидеть снег в Вардене.

"Мы взволнованы. Прошло много-много лет с тех пор, как мы видели снег", — сказал Бейкер AFP.

Ожидается, что ухудшение погоды будет продолжаться несколько дней. Власти Южной Африки призывают граждан быть осторожными, поскольку ситуация на дорогах остается сложной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жителе Уганды, который впервые увидел снег и был под невероятными впечатлениями. Видео стало хитом в Интернете.