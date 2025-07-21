Зеленский хочет переманить партнеров Путина: что известно

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к диалогу с африканскими странами в контексте экономического сотрудничества. Он отметил, что "африканский контекст для нас очень важен".
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"С Африкой нужно еще больше говорить, с Африкой нужно иметь диалог.
Иметь диалог экономический. Важное экономическое влияние на укрепление двусторонних отношений – это строительство зерновых хабов. Один из элементов того, что может оказывать влияние на наши отношения с Африканским континентом. Если не только мы хотим, когда у нас есть взаимный интерес", – заметил президент.
Он подчеркнул, что кроме экономического, также будет важен сегмент безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский анонсировал ответ России на удары по Украине. Зеленский отметил, что после ужасной ночи обстрелов сегодня весь день продолжается ликвидация последствий российского удара по нашим городам и общинам.
"Различные регионы, от Харьковщины и Сумщины до Франковска. Сильная атака была против Киева. Значительную часть "шахедов" и ракет удалось сбить. И каждая подобная волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: требуется больше систем, большее покрытие нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сошел с ума на теме "шахедов" и террора, они должны остаться без логистики. Каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения потенциала России в войне, – каждый работает на достижение мира", – подчеркнул президент.