Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большевики после Октябрьской революции 1917 года "ввели в заблуждение народ" и в 1920 году оккупировали его страну. По словам Алиева, до оккупации россиянами Азербайджан уже являлся независимой страной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, что "российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну". По мнению президента Азербайджана, россияне солгали и отобрали страну у азербайджанского народа.

"Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: "фабрики и заводы – рабочим, земля – крестьянам, свобода – народам". Мы создали свое собственное государство. Но большевики отобрали его у нас", — заявил Алиев.

Алиев объяснил, что до вхождения в СССР существовала Азербайджанская Демократическая Республика, образовавшаяся после распада Российской империи.

Он напомнил о событиях более чем столетней давности в контексте нынешних международных конфликтов и провел параллель между вторжением советских войск в 1920 году и войной России против Украины.

"Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", – сказал Алиев.

Кроме того, о напряжении в отношениях между Азербайджаном и Россией, которое в последнее время стало заметнее, Алиев отметил, что первые шаги к ухудшению идут из Москвы.

"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не допустим никаких признаков агрессии или неуважения к нам", — отметил президент Азербайджана.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин считает развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой столетия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили, что после встречи Трампа и Путина могут начать новую "СВО" против Азербайджана.