Алиев сделал резкое заявление об СССР: это не понравится Путину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большевики после Октябрьской революции 1917 года "ввели в заблуждение народ" и в 1920 году оккупировали его страну. По словам Алиева, до оккупации россиянами Азербайджан уже являлся независимой страной.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников
Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, что "российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну". По мнению президента Азербайджана, россияне солгали и отобрали страну у азербайджанского народа.
Алиев объяснил, что до вхождения в СССР существовала Азербайджанская Демократическая Республика, образовавшаяся после распада Российской империи.
Он напомнил о событиях более чем столетней давности в контексте нынешних международных конфликтов и провел параллель между вторжением советских войск в 1920 году и войной России против Украины.
Кроме того, о напряжении в отношениях между Азербайджаном и Россией, которое в последнее время стало заметнее, Алиев отметил, что первые шаги к ухудшению идут из Москвы.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин считает развал Советского Союза величайшей геополитической катастрофой столетия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Азербайджан пригрозил России оружием после удара по Украине.
Также "Комментарии" писали, что в России пригрозили, что после встречи Трампа и Путина могут начать новую "СВО" против Азербайджана.