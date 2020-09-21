Армия уток помогает тайским фермерам спасать рисовые поля - ВИДЕО

Спасать рисовые поля от вредителей тайским фермерам помогают утки. Целую армию пернатых, которые пасутся на плантациях смогли заснять с помощью беспилотников. Об этом сообщает АВС News.

Утки на ферме в Таиланде. Фото: shutterstock.com

Утиную армию спасателей собрали фермеры в провинции Накхон, которая расположена недалеко от Бангкока. Таким образом, говорят, смогут получить двойную выгоду. Во-первых, утки хорошо собирают улиток, червей, насекомых и других вредителей. А во-вторых, подобное спасение полей позволяет фермерам еще и изрядно экономить на питании птиц. Ведь пищу они преимущественно находят себе сами, и платить за нее не приходится ни копейки. К тому же улитки и черви очень полезны для самых уток.

На этот раз на поля фермеры выпустили сразу 10 000 уток. Они будут бродить по полям в течение пяти месяцев. После завершения своей миссии птичья армия должна вернуться обратно на ферму, чтобы вывести новое потомство.

"Мы значительно экономим на еде для уток. А вот фермеры, которые выращивают рис, могут отказаться от использования пестицидов или других химикатов для борьбы с вредителями", - пояснил владелец утиного отряда Апиват Чалермклин.

Примерно за неделю утки полностью очищают от вредителей территорию размером 70 гектаров.

"Кроме того, что они уничтожают улиток и слизней, они еще и поедают остатки рисовой шелухи, которая остается после сбора урожая, и вытаптывают стерню. А это потом значительно облегчает вспашку", - отметил фермер Пранг Сипипат.

К слову, сейчас Таиланд является вторым из числа крупнейших экспортеров риса в мире.

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