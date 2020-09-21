Армия уток помогает тайским фермерам спасать рисовые поля - ВИДЕО

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Виолетта Комаровская
Спасать рисовые поля от вредителей тайским фермерам помогают утки. Целую армию пернатых, которые пасутся на плантациях смогли заснять с помощью беспилотников. Об этом сообщает АВС News.
Утки на ферме в Таиланде. Фото: shutterstock.com
Утиную армию спасателей собрали фермеры в провинции Накхон, которая расположена недалеко от Бангкока. Таким образом, говорят, смогут получить двойную выгоду. Во-первых, утки хорошо собирают улиток, червей, насекомых и других вредителей. А во-вторых, подобное спасение полей позволяет фермерам еще и изрядно экономить на питании птиц. Ведь пищу они преимущественно находят себе сами, и платить за нее не приходится ни копейки. К тому же улитки и черви очень полезны для самых уток.
На этот раз на поля фермеры выпустили сразу 10 000 уток. Они будут бродить по полям в течение пяти месяцев. После завершения своей миссии птичья армия должна вернуться обратно на ферму, чтобы вывести новое потомство.
Примерно за неделю утки полностью очищают от вредителей территорию размером 70 гектаров.
"Кроме того, что они уничтожают улиток и слизней, они еще и поедают остатки рисовой шелухи, которая остается после сбора урожая, и вытаптывают стерню. А это потом значительно облегчает вспашку", - отметил фермер Пранг Сипипат.
К слову, сейчас Таиланд является вторым из числа крупнейших экспортеров риса в мире.
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