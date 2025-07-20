Азербайджан обвиняет Россию: "Мы точно знаем, что произошло"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично обвинил Россию в сбыте пассажирского самолета AZAL и требует официального признания от Кремля, наказания виновных и компенсаций семьям погибших.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Во время выступления на Глобальном медиафоруме в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в сбыте пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года, и призвал Кремль признать свою ответственность.

"Мы точно знаем, что произошло, и мы можем это доказать. Более того, мы убеждены, что российские чиновники также знают, что произошло. Настоящий вопрос: почему они не сделали то, что должен сделать любой ответственный сосед?", – сказал Алиев.

Азербайджан утверждает, что самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL был сбит в воздушном пространстве России российскими системами ПВО. В результате инцидента погибли 38 человек. После попадания ракеты самолет пытался совершить аварийную посадку в Казахстане, но разбился недалеко от города Актау.

Российский диктатор Владимир Путин извинился за "трагический инцидент", однако не признал ответственность России за сбивание самолета.

Еще в январе этого года, во время встречи с семьями жертв крушения, Алиев обвинял Россию в попытках скрыть истинные обстоятельства трагедии. По его словам, распространение "абсурдных версий" лишь усугубляет недоверие между странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пассажир, выживший в крушении самолета AZAL, рассказал, что на самом деле произошло в самолете.

Также "Комментарии" писали, что глава ГУР Кирилл Буданов назвал причину авиакатастрофы самолета в Казахстане.