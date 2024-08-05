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Бангладеш на пороге революции: протесты против премьер-министра

Более 100 человек погибли во время уличных протестов в Бангладеш

сегодня, 11:39
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Черновалова Кристина

В Бангладеш вновь вспыхнули жестокие протесты против правительства, в результате которых, по данным местных СМИ, погибло более 100 человек. В связи с этим введен бессрочный комендантский час, а доступ к интернету ограничен. Об этом пишет BILD.

Бангладеш на пороге революции: протесты против премьер-министра

Более 100 человек погибли во время уличных протестов в Бангладеш

Протестующие, вышедшие на улицы еще в конце июля, требуют отставки  премьер-министра Шейхи Хасины, обвиняя ее в авторитарном правлении, преследовании оппонентов и неспособности справиться с экономическими проблемами. Высокая инфляция и растущая безработица усилили недовольство населения.

Власти отреагировали на протесты жесткими мерами. Введен бессрочный комендантский час, а доступ к социальным сетям и мессенджерам, таким как Facebook, Instagram и WhatsApp, ограничен. Премьер-министр Хасина назвала протестующих "террористами", стремящимися дестабилизировать страну.

"Те, кто сейчас протестует на улицах, — это не студенты, это террористы, которые хотят дестабилизировать нашу страну", — заявила сама глава правительства Бангладеш. 

Бангладеш на пороге революции: протесты против премьер-министра - фото 2

По официальным данным, за время протестов погибли около 150 человек, а около 10 тысяч были арестованы. В субботу демонстранты призвали к акциям гражданского неповиновения, перекрывая дороги и закрывая магазины. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих.

Ситуация в Бангладеш остается крайне напряженной. Власти пытаются подавить протесты силой, но это лишь усиливает гнев населения. Правозащитные организации критикуют правительство за чрезмерное применение силы и призывают к диалогу с протестующими.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18044
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