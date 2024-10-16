Большая мобилизация в Северной Корее: миллионы солдат готовы к войне

Северная Корея снова демонстрирует свою военную решительность, сообщая о массовой мобилизации молодежи на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. По сообщениям государственного агентства KCNA, на этой неделе в ряды армии якобы присоединились около 1,4 миллиона человек.



Северокорейские военные. Фото: CNTAC

Заявления о массовой мобилизации появились на фоне обострения конфликта между Северной и Южной Кореей. Северная Корея обвиняет Сеул в запуске беспилотников, якобы разбрасывающих агитационные листовки против Пхеньяна. Как следствие, 9 октября Генеральный штаб Корейской народной армии объявил об операции Пхеньяна, направленной на "полное перекрытие дорог и железных путей", соединяющих КНДР с Южной Кореей. Впоследствии северокорейская сторона взорвала межкорейские дороги и железнодорожные линии на своей стороне границы, а также направила предупреждение Южной Корее.

"Молодые люди подписали контракты о вступлении в армию и полны решимости бороться в священной войне за уничтожение врага оружием революции. Если начнется война, Республика Корея будет стерта с лица Земли. Поскольку она хочет войны, мы готовы покончить с ее существованием", — сообщили в КНДР.

Заявления о мобилизации 1,4 миллиона человек для Северной Кореи являются обычным явлением. В прошлом году государственные СМИ сообщали о 800 тысячах добровольцев, которые присоединились к армии для борьбы с США, а в 2017 году якобы 3,5 миллиона корейцев пошли в армию. Однако проверить такие заявления достаточно сложно, поскольку они часто остаются на уровне пропаганды.

По данным Международного института стратегических исследований, численность активных солдат Северной Кореи составляет около 1,28 миллиона человек и еще около 600 тысяч резервистов при населении КНДР 26 миллионов человек.

Министерство обороны Южной Кореи пока не прокомментировало последние заявления Пхеньяна, однако предупредило, что любые попытки нарушить безопасность населения Республики Корея могут привести к концу режима в КНДР.

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