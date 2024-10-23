Диктатор КНДР Ким Чен Ын угрожает миру: он озвучил тревожные слова

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал очередные тревожные заявления по военной готовности своей страны. В ходе инспекции стратегических ракетных баз Ким призвал к усиленному сдерживанию, включая готовность использовать ядерное оружие для защиты КНДР от угрозы со стороны США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: KCNA

По данным южнокорейского агентства Yonhap, заявление Ким Чен Ына может быть адресовано США как предупреждение на фоне предстоящих президентских выборов в ноябре. В то же время северокорейское информационное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын отметил угрозу со стороны стратегического ядерного арсенала США и заявил о необходимости усиления обороны.

"Потенциальные угрозы срочно требуют от нас дальнейшего усиления наших средств сдерживания войны и обеспечения полной готовности нашего ядерного арсенала к ответу", – сказал Ким Чен Ын.

Во время визита на базы Ким Чен Ын осмотрел пусковые установки и ознакомился с оперативной готовностью подразделений стратегических ракет. В частности, он отметил важность модернизации ракетных систем и разработку новых стратегических ракет, которые станут приоритетом в развитии национальной обороны.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ КНДР, виден Ким Чен Ына рядом с межконтинентальной баллистической ракетой Hwasong-18, способной достичь территории США, а также гиперзвуковыми ракетами средней и большой дальности. Северокорейские СМИ не сообщают, когда и где Ким Чен Ын посетил военные базы.

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