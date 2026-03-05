Друг Путина внезапно возжелал мира в Украине: друг Путина удивил заявлением

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил призыв к мирному урегулированию конфликтов как в Украине, так и на Ближнем Востоке после того, как США утопили иранский военный корабль у побережья Шри-Ланки. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Свои первые публичные комментарии по поводу инцидента Моди сделал в Нью-Дели после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Мы оба согласны, что военный конфликт сам по себе не может решить никакой проблемы, будь то Украина или Западная Азия", — заявил премьер.

Он добавил, что "диалог и дипломатия остаются единственным устойчивым путем к разрешению международных споров". По словам Моди, только мирные переговоры способны обеспечить длительное разрешение конфликтов и избежать эскалации напряженности на глобальном уровне.

При этом издание отмечает, что Индия пока не сделала ни одного прямого осуждения действий США и Израиля по Ирану. Эксперты отмечают, что Нью-Дели имеет длительные экономические и энергетические связи с Тегераном, в частности, ранее активно импортировал иранскую нефть.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затяжной конфликт с Ираном может привести к сокращению поставок противовоздушной обороны из США. По его словам, стабильность безопасности Украины зависит от постоянной поддержки партнеров в сфере обороны.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Иван Тимочко считает, что Россия может извлечь краткосрочную выгоду от войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть, но полноценно воспользоваться ситуацией Кремлю вряд ли удастся. По его словам, российские марки нефти отличаются от иранских, и поэтому Россия способна получить лишь частичную компенсацию, но никогда не сможет занять полноценную нишу на рынке.