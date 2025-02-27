Эффект Трампа: Иран нарастил запасы урана для создания 6 ядерных бомб

После того, как президентом США стал Дональд Трамп, Иран пересмотрел свою ядерную программу и в декабре прошлого года объявил о резком ускорении обогащения урана. Последние отчеты МАГАТЭ указывают, что у Ирана есть запасы урана для создания 6 ядерных бомб.

Иран нарастил запасы урана. Фото: Reuters

Как сообщает Reuters, в то время как администрация президента США Дональда Трампа заявляла, что планирует давить на Иран по поводу его ядерной программы, Международное агентство по атомной энергии указывает на совсем другое и призывает ввести новые ограничения для Тегерана.

"Значительно увеличенное производство и накопление высокообогащенного урана Ираном, единственным государством без ядерного оружия, которое производит такой ядерный материал, вызывает серьезную обеспокоенность", — заявила ядерная служба ООН.

В одном из двух конфиденциальных отчетов МАГАТЭ, оказавшихся в распоряжении Reuters, говорится, что запасы урана, очищенного до 60% в форме гексафторида урана, выросли на 92,5 кг в прошлом квартале до 274,8 кг. МАГАТЭ указывает, что этого количества урана достаточно для шести ядерных бомб, а также для большего количества оружия более низкого уровня обогащения урана.

Отметим, что во время своего первого президентского срока Трамп вывел США из соглашения между Ираном и крупными государствами, которое устанавливало строгие ограничения на ядерную деятельность Тегерана в обмен на ослабление санкций. Однако после окончания каденции Трампа Иран нарушил и значительно превысил эти ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран и Россия могли приступить к секретным переговорам по поводу ядерной программы.

Также "Комментарии" писали, что Северная Корея пригрозила США из-за "ядерной палки".