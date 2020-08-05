Еще один масштабный пожар: в ОАЭ горит популярный рынок

Фото: twitter com OutageAlert2020

В Объединенных Арабских Эмиратах, в эмирате Аджман, произошел масштабный пожар на одном из популярных городских рынков. Из-за больших клубов дыма пришлось эвакуировать больницу, которая находится рядом с местом происшествия. Об этом сообщает Arabnews.



На данный момент известно, что пожар начался в новом промышленном районе Аджмана приблизительно в 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Этот рынок – популярное место, сюда часто приезжают люди со всей страны. Спасателям и пожарным пока не удалось затушить огонь.

В соцсетях уже появились видео, на которых видно, что пожар достиг больших масштабов, а над городом поднялись клубы черного дыма.

Рынок является популярной локацией в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей страны. Спасательные службы и пожарные пока безуспешно пытаются справиться с огнем. Также пришлось эвакуировать больницу, которая находится с рынком.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Напомним, вчера в столице Ливана городе Бейрут прогремел мощный взрыв. Жертв уже более 100, пострадавших – более 4000, точные цифры все время меняются.

Ранее агентство Reuters опубликовало шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб разрушений. Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи автомобилей.

Также мы писали о том, что в Сети появились сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры видеонаблюдения.

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