Еще один масштабный пожар: в ОАЭ горит популярный рынок

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Татьяна Веремеева
Фото: twitter com OutageAlert2020
В Объединенных Арабских Эмиратах, в эмирате Аджман, произошел масштабный
пожар на одном из популярных городских рынков. Из-за больших клубов дыма
пришлось эвакуировать больницу, которая находится рядом с местом происшествия. Об
этом сообщает Arabnews.
На данный момент известно, что пожар начался в новом промышленном районе
Аджмана приблизительно в 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Этот рынок
– популярное место, сюда часто приезжают люди со всей страны. Спасателям и
пожарным пока не удалось затушить огонь.
В соцсетях уже появились видео, на которых видно, что пожар достиг больших
масштабов, а над городом поднялись клубы черного дыма.
Рынок является популярной локацией в Аджмане, сюда съезжаются люди со всей
страны. Спасательные службы и пожарные пока безуспешно пытаются справиться с
огнем. Также пришлось эвакуировать больницу, которая находится с рынком.
О жертвах или пострадавших пока не сообщается.
Напомним, вчера в столице Ливана городе Бейрут прогремел
мощный взрыв. Жертв уже более 100, пострадавших – более 4000, точные цифры
все время меняются.
Ранее агентство Reuters опубликовало
шокирующие фото с места событий, на которых виден масштаб
разрушений. Очевидцы говорят, что в результате взрывов стекла вылетали за
много километров от эпицентра, разрушены десятки домов, уничтожены тысячи
автомобилей.
Также мы писали о том, что в Сети появились
сотни видео того момента, когда в ливанском Бейруте прогремели смертельные
взрывы. Но среди записей вирусными вмиг стали те, где заботливые родственники
очень правильно и быстро реагируют на произошедшее, спасая маленьких детей. Реакцию взрослых на опасность малышей засняли камеры
видеонаблюдения.
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