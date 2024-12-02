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Филиппины сильно обеспокоены: российская подлодка зашла в акваторию Филиппин

Российская подлодка приблизилась на опасное расстояние.

сегодня, 14:10
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Slava Kot

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил о присутствии российской военной подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин (ИЭЗ). По его словам, это вызывает "очень беспокойство" у Филиппин.

Филиппины сильно обеспокоены: российская подлодка зашла в акваторию Филиппин

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Фото: AP

Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность из-за российской подлодки в Южнокитайском море Филиппин.

"Это вызывает большую обеспокоенность. Любое вторжение в западную часть Филиппинского моря, в нашу ИЭЗ, к нашим базовым линиям вызывает большую обеспокоенность", — сказал Маркос.

Спикер ВМС Рой Винсент Тринидад заявил, что 28 ноября российская подлодка класса "Кило" была замечена в 80 морских милях от западной провинции Западный Миндоро. Из-за опасности фрегат ВМС Филиппин Jose Rizal установил радиоконтакт с российской подлодкой.

"Российское судно заявило, что ожидает улучшения погодных условий, прежде чем отправиться во Владивосток", — сообщил Тринидад.

Однако россияне не объяснили, почему они находятся в исключительной экономической зоне Филиппин. Впоследствии Военно-морские силы Филиппин сопровождали подлодку, чтобы убедиться, что та покинула территорию Филиппин.

В 2022 году Путин совершил визит к Си Цзиньпин, где было объявлено о "безграничном" стратегическом партнерстве между странами. В июле этого года Китай и Россия провели военно-морские учения с боевой стрельбой в Южнокитайском море.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент Филиппин пообещала убить президента страны.

Также "Комментарии" писали о Филиппинах, обвинивших Китай в пиратстве.



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Источник: https://www.reuters.com/world/philippines-marcos-says-reported-presence-russian-submarine-very-worrisome-2024-12-02/
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