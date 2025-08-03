Флаг с аниме One Piece стал новым символом протеста в Индонезии

В разных регионах Индонезии появились черные пиратские флаги из аниме One Piece. Веселый Роджер в соломенной шляпе на черном фоне внезапно стал размещаться рядом с государственным флагом Индонезии. Для части индонезийского общества это способ выразить протест, тогда как для части власти – угроза национальному единству.

В Индонезии флаг One Piece стал символом протестов. Фото из открытых источников

Инцидент получил резонанс после заявления заместителя председателя Палаты представителей Индонезии Суфми Даско Ахмада. Политик из провластной партии "Гериндра" утверждает, что появление флага One Piece – это не единичные случаи, а скоординированное движение.

"Это не случайность. Происходит скоординированная попытка разделить нацию", – заявил Даско.

По сообщению индонезийской газеты Jakarta Globe, всего за несколько недель до празднования 80-летия Дня независимости страны 17 августа, в нескольких регионах внезапно появились флаги пиратов из Соломенных Шляп, развевающихся рядом с национальным флагом Индонезии. Флаг One Piece можно найти повсюду в стране, от грузовиков до окон домов.

Флаг One Piece на грузовике в Индонезии

Несмотря на резкость некоторых политиков, другие призывают не драматизировать. Представители Индонезийской демократической партии борьбы (PDI-P) интерпретируют появление флага как форму культурного протеста.

"Это следует рассматривать как публичное проявление критики, являющейся центральной частью демократического общества", — отметил член PDI-P Дедди Еври Ситорус.

Заместитель министра внутренних дел Бима Арья Сугиарто добавил, что правительство не запрещает участие в тренде, пока это не нарушает Конституцию.

"По моему мнению, такая форма выражения мнений является естественным явлением в демократии, если она не противоречит Конституции", — сказал Сугиарто.

Аниме One Piece – культовый сериал, рассказывающий о Манки Д. Луффи, парне, который мечтает стать королем пиратов, ища абсолютную свободу. Его флаг в виде черепа в соломенной шляпе символизирует независимость, неповиновение и борьбу за идеалы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка сыграет роль в сериальной адаптации аниме One Piece от Netflix.

Также "Комментарии" писали, что к БРИКС хочет присоединиться четвертая крупнейшая страна мира — Индонезия.