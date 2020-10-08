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Главная Новости Мир Азия ФОТОФАКТ: В Южной Корее горит 33-этажный дом
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ФОТОФАКТ: В Южной Корее горит 33-этажный дом

Пожарным не удается погасить огонь, который уже охватил почти 20 этажей

сегодня, 22:14
Автор:

Татьяна Веремеева

В Южной Корее, в городе Ульсан, горит 33-этажный жилой дом. По данным издания SAOstar уже эвакуированы сотни людей, а количество пострадавших измеряется десятками.

ФОТОФАКТ: В Южной Корее горит 33-этажный дом

Огонь начал распространяться поздно ночью в коммерческом здании Samhwan. Предварительно известно, что огонь образовался на 12 этаже жилого дома и очень быстро стал распространяться на остальную часть здания, чему способствовал сильный ветер. Когда огонь достиг 30 этажа, тушение пожара стало невозможным.

Сейчас известно о 15 пострадавших, всех их доставили в больницу.

Всего в здании живут 127 семей. Причины пожара пока не известны.

Напомним, в Луганской области вспыхнул новый пожар. Согласно сообщению Станично-Луганской районной государственной администрации верховой огонь приближается к электроподстанциям. Местные власти заявляют, что причиной пожара между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема стал поджог. Кроме того, сообщается, что из-за пожаров детонируют снаряды, которые не разорвались ранее.

Ранее "Комментарии" писали, что полиция сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали семь человек, еще четверо пропали без вести.


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