ФОТОФАКТ: В Южной Корее горит 33-этажный дом

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Татьяна Веремеева
В Южной Корее, в городе Ульсан, горит 33-этажный жилой
дом. По данным издания SAOstar
уже эвакуированы сотни людей, а количество пострадавших измеряется десятками.
Огонь начал распространяться поздно ночью в коммерческом
здании Samhwan. Предварительно известно, что огонь образовался на 12 этаже
жилого дома и очень быстро стал распространяться на остальную часть здания,
чему способствовал сильный ветер. Когда огонь достиг 30 этажа, тушение пожара
стало невозможным.
Сейчас известно о 15 пострадавших, всех их доставили в
больницу.
Всего в здании живут 127 семей. Причины пожара пока не известны.
Напомним, в Луганской области вспыхнул
новый пожар. Согласно сообщению Станично-Луганской районной государственной
администрации верховой огонь приближается к электроподстанциям. Местные
власти заявляют, что причиной пожара между населенными пунктами Нижнетеплое и
Артема стал поджог. Кроме того, сообщается, что из-за пожаров детонируют
снаряды, которые не разорвались ранее.
Ранее "Комментарии" писали, что полиция сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали семь человек, еще четверо пропали без вести.
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