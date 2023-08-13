"Гуманитарная помощь" от друга Путина: Лачинским коридором идут поставки в Карабах

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Лиля Воробьева
Фуры с так называемыми "гуманитарными грузами" двинулись к Карабаху по пути, который контролирует российский военный контингент. Поставки проходят без согласования с официальным Азербайджаном, хотя в Баку уже заявляли о готовности открыть альтернативный путь в регион через Агдам.
Лачинским коридором идут поставки в Карабах (фото из открытых источников)
Об
этом говорится в статье 5-й канала.
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Желание
Армении использовать именно этот путь, где дислоцированы военные РФ, –
неслучайно, ведь и в самих поставках в Карабах прослеживается российский след. Фуры принадлежат компании
Spayka. Ее владельцем называют Седрака
Кочаряна, сына крупнейшего поклонника Путина экс-президента страны Роберта
Кочаряна. Spayka более 16 лет занимается
перевозками в Россию.
Компания
в ходе Второй Карабахской войны в 2020 г. поставляла вооружение из РФ в
Армению. 10 октября 2020 года набитые
оружием фуры Spayka задержали на грузино-армянской границе.
В
настоящее время вооруженное формирование "Крестоносцы" протестует против
недопущения в Карабах грузовиков Spayka. Спонсором боевиков является авторитет
из Москвы Артур Асатрян, объявленный в Италии в международный розыск по
подозрению в убийстве.
Согласно
трехстороннему заявлению глав РФ, Азербайджана и Армении, которое подписали по
итогам войны 2020 года, Лачинская дорога может использоваться сугубо в
гражданских целях. Но последние три года покровители сепаратистов в Ереване при
участии русских военных через Лачинский коридор перевозят в Карабах вооружение и
боеприпасы, а армянская сторона продолжает минирование этой земли под
прикрытием военного присутствия России.
Telegram-канал
AZfront со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщил: "…армия РФ
тайно передала незаконным вооруженным формированием армянских сепаратистов в
Карабахе сотни китайских разведывательно-ударных дронов с системами сброса
взрывчатки".
Аналогичная
ситуация произошла в 2014-м, когда РФ планировала доставить на восток Украины
"гуманитарную помощь". Киев отказался, опасаясь переброски оружия и террористов на
свою территорию.
Тогда
США и ЕС поддержали Украину. Несмотря на схожесть событий, сейчас политики ЕС игнорируют
ситуацию в Карабахе, а некоторые даже поддерживают пророссийских сепаратистов.
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