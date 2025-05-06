Индия атаковала Пакистан: что известно

Индия атаковала ракетами Пакистан в трех местах. Пакистан будет отвечать на атаки со стороны Индии.

Индия обстреляла Пакистан. Фото из открытых источников

Сообщается, что громкие взрывы прогремели в пакистанском Кашмире вблизи гор вокруг города Музаффарабад.

Впоследствии правительство Индии подтвердило удары по 9 пакистанским объектам в рамках операции "Синдур". Там заявили, что действия были целенаправленными и не эскалационными по своей природе.

Военные Индии заявляют, что нанесли точные удары по лагерям террористов на территории Пакистана.

Издание Reuters подтвердило, что интенсивные обстрелы и громкие взрывы раздаются в двух приграничных районах индийского Кашмира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию. Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам. "Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.