Индия неожиданно подставила Путина, но есть нюанс: важные детали

Индийские нефтеперерабатывающие компании, остающиеся среди ведущих покупателей российской нефти, планируют сократить объемы закупок в ближайшие недели. Это решение рассматривается как символический жест в сторону Вашингтона накануне введения новых американских пошлин. В то же время, Индия не собирается отказываться от сотрудничества с Россией.

По информации агентства Bloomberg, как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие предприятия, включая гиганта Reliance Industries Ltd. — вероятно, снизят закупки до уровня 1,4–1,6 млн баррелей в сутки для отгрузки с октября. Это меньше, чем в первой половине года, когда средний уровень импорта составлял 1,8 млн баррелей в день.

Такая корректировка частично связана с давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа, стремящейся уменьшить торговый дефицит с Индией. В частности, 27 августа вступают в силу удвоенные пошлины США на импорт, также затрагивающие энергетический сектор.

Несмотря на эти шаги, официальный Дели не демонстрирует готовности отказываться от сотрудничества с Москвой, хотя источники Bloomberg предполагают: в случае достижения торгового соглашения со Штатами объемы импорта могут измениться. Это также зависит от того, снизит ли Белый дом давление на Индию из-за ее связей с Россией в контексте войны в Украине.

Начиная с конца июля Трамп активизировал публичную критику Индии за ее энергетические связи с Кремлем, особенно на фоне роста импорта российской нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Kasatkin Consulting, если к 2022 году объем закупок был незначительным, то сейчас Индия закупает до 37% всего российского нефтяного экспорта.

На фоне этих событий официальные представители США усилили давление на индийских энергетических игроков, открыто выражая недовольство их участием в торговле с РФ.

