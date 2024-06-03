Индия определилась с участником: кто поедет в Швейцарию на Саммит мира

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Ткачик Олеся
Индия якобы отказалась отправлять представителей высшего руководства страны на Саммит мира в Швейцарию, об этом сообщает The Hindustan Times со ссылкой на источники.
Индия
Кроме того, издание сообщает, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Кумар Доваль, хотя и присутствовал на встрече, организованной Саудовской Аравией в Джидде в августе прошлого года, вряд ли поедет в Швейцарию.
При этом журналисты отмечают, что участие Индии ожидается на том же уровне, что на четырех предыдущих подобных встречах. Именно поэтому вероятно, на конференцию в Швейцарию от Индии может поехать, таким образом, либо представитель МИД, либо заместитель советника по национальной безопасности страны.
Кто именно станет представителем Индии на саммите в Швейцарии, руководство страны еще не решило.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15-16 июня в Швейцарии должен состоятся Глобальный саммит мира. На повестке дня будут три важные для всех вопросы – ядерная и продовольственная безопасность, а также возвращение детей домой.
При этом известно, что президент США Джо Байден такие не поедет в Швейцарию. Вместо себя отправит вице-президента Камалу Харрис и советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
В то же время, президент Владимир Зеленский отмечал, что если Байден не будет принимать участие в саммите, то этому решению будет аплодировать кремлевский диктатор Владимир Путин.
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