Индия якобы отказалась отправлять представителей высшего руководства страны на Саммит мира в Швейцарию, об этом сообщает The Hindustan Times со ссылкой на источники.

Индия

"Хотя ожидается, что Индия будет среди стран, которые примут участие в конференции 15-16 июня, Дели не будут представлять высшие руководители страны, такие как премьер-министр или министр иностранных дел", — информирует издание.

Кроме того, издание сообщает, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Кумар Доваль, хотя и присутствовал на встрече, организованной Саудовской Аравией в Джидде в августе прошлого года, вряд ли поедет в Швейцарию.

При этом журналисты отмечают, что участие Индии ожидается на том же уровне, что на четырех предыдущих подобных встречах. Именно поэтому вероятно, на конференцию в Швейцарию от Индии может поехать, таким образом, либо представитель МИД, либо заместитель советника по национальной безопасности страны.

Кто именно станет представителем Индии на саммите в Швейцарии, руководство страны еще не решило.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15-16 июня в Швейцарии должен состоятся Глобальный саммит мира. На повестке дня будут три важные для всех вопросы – ядерная и продовольственная безопасность, а также возвращение детей домой.

При этом известно, что президент США Джо Байден такие не поедет в Швейцарию. Вместо себя отправит вице-президента Камалу Харрис и советника по нацбезопасности Джейка Салливана.

В то же время, президент Владимир Зеленский отмечал, что если Байден не будет принимать участие в саммите, то этому решению будет аплодировать кремлевский диктатор Владимир Путин.



