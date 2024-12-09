Индия впервые вместе с РФ начала снимать фильм: о чем он

В городе Нойда близ Нью-Дели стартовали съемки фильма "Жемчуг" режиссера Тины Баркалай. В главных ролях выступают российские актеры Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова, играющие супружескую пару. Об этом сообщает росСМИ со ссылкой на создающую картину киностудию Pan-Altantic Studio.

Индийское кино

По словам генеральной продюсерки студии Екатерины Филипповой, этот фильм стал первой официальной копродукцией России и Индии на государственном уровне и первым общим проектом после распада СССР.

В фильме рассказывается история о московской семье, которая взяла под опеку девочку из приюта. Чтобы осуществить ее мечту, они отправляются в путешествие в Индию.

К началу индийского этапа съемки уже прошли в Москве и Ханты-Мансийске. В Индии команда будет работать также в знаковых локациях, таких как Тадж-Махал и Агра.

Сценарий, основанный на пьесе Юлии Лукшиной "Нервы", первоначально предусматривал съемки в Найроби. Однако продюсеры решили сменить место действия на Индию.

"Для российской семьи естественно отправиться именно в Индию. Эта страна имеет для нас особое значение еще с советских времен, и в нашей культуре осталось много кодов, связанных с ее традициями", — пояснила Екатерина Филиппова.

В фильме обещают показать индийские танцы, музыку и даже воплощение героев индийского эпоса.

Выход фильма запланирован на осень 2025 года. Сначала ее покажут в России, а затем в Индии. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России, Фонда "Центр публичных и социальных инициатив Югры", также индийской компании Картина Интертеймент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Индия задумывается над тем, чтобы приобрести у РФ РЛС за 4 млрд долларов.



