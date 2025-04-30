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Индия закрыла воздушное пространство: что известно

Индия временно закрыла авиасообщение с Пакистаном

30 апреля 2025, 22:16
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Марьян Ощановский

Индия издала авиационное сообщение, которым закрыла свое воздушное пространство для всех граждан Пакистана и военных самолетов.

Индия закрыла воздушное пространство: что известно

Индия и Пакистан на грани войны. Фото из открытых источников

Соответствующее решение было принято на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном после теракта в Пахалгаме.

Согласно сообщению, ограничение будет действовать с 30 апреля по 23 мая 2025 года. В этот период ни один самолет, зарегистрированный в Пакистане, не сможет входить в воздушное пространство Индии.

Ранее в Пакистане заявили, что война с Индией может разразиться в ближайшие дни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти 90% украинцев не доверяют американскому президенту Дональду Трампу, говорится в опросе центра "Новая Европа". Украинцев опросили по поводу доверия к Дональду Трампу. По состоянию на середину апреля 2025 полностью доверяют или скорее доверяют американскому лидеру только 7,4%, тогда как 89% украинцев не доверяют Трампу. Таким образом, доля людей в Украине, не доверяющих американскому президенту, за пять месяцев выросла почти вдвое.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Эстонии начались национальные учения Kilp ("Щит") и Miljon Miksi ("Миллион почему") с отработки действий в кризисных ситуациях на границе с Россией. В частности, отрабатывается эвакуация населения из Нарвы и Силламяэ. В мероприятиях задействованы Департамент полиции и пограничной охраны, Силы обороны и добровольческая военизированная организация Кайтселийт. В общей сложности — 1200 человек. За основу взят сценарий миграционного кризиса. Среди прочего, участники маневров будут тренироваться отражать попытки прорыва через границу.



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Источник: https://www.indiatvnews.com/news/india/india-issues-notam-pakistan-aircraft-barred-from-indian-airspace-till-may-23-pahalgam-attack-loc-tensions-latest-updates-2025-04-30-988092
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