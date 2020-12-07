Индию накрыла неизвестная болезнь: сотни заболевших

Массовое заболевание, которое пока не удалось идентифицировать, произошло в индийском штате Андхра-Прадеш. Известно уже о 315 гражданах, которых пришлось госпитализировать. У них отмечаются обмороки, головная боль, у некоторых присутствуют симптомы эпилепсии. Известно по меньшей мере об одном смертельном случае от неизвестной болезни. Проеденные исследования показали отсутствие у пациентов коронавирусного заболевания.

Неизвестная болезнь поразила жителей штата Андхра-Прадеш (Индия)

Число стационарных пациентов, которое составляло 55 в субботу в полночь и 170 к утру воскресенья, выросло до 270 к вечеру и 315 к полуночи. По неподтвержденным данным, еще 50 проходят лечение в различных частных больницах. Министр здравоохранения Индии сообщил, что сейчас проводится посуточное обследование, и ситуация находится под контролем Чиновник также уточнил, что около 170 человек были выписаны.

Ученые собрали образцы воды, крови, продуктов питания из мест возможного распространения болезни для дальнейшего исследования. На данный момент возбудителя болезни обнаружить не удалось. Медицинские работники допускают, что источником массового заражения мог стать грязный воздух или некачественная пища.

Как сообщал портал "Комментарии", заместитель главы МОЗ Ирина Микичак рассказала о количестве перенесших коронавирусную инфекцию в Украине. По ее данным со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава вирусом, вызвавшим пандемию в мире в этом году, заразилось около 3% населения Украины, то есть на каждую сотню человек три перенесли заболевание.

Напомним, что по данным Американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 ноября, количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире составило 63,2 миллиона человек. Вирус COVID-19 забрал жизни 1,47 миллиона людей на планете, а смогли побороть инфекцию и выздороветь 40,5 миллионов человек.

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