Иран обогащает уран для оружия: МАГАТЭ сделало тревожное заявление

Иран резко ускорил обогащение урана до чистоты 60%. Такой уран может использоваться для производства ядерного оружия.

Иран может сделать ядерное оружие. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Согласно последнему отчету МАГАТЭ, Иран накопил количество урана, которого достаточно для производства четырех ядерных бомб, даже если процесс будет остановлен на текущем уровне.

В отчете организации также отмечено, что по состоянию на 26 октября в Иране запасы урана, обогащенного до уровня 60%, составляют 182,3 кг, что на 17,6 кг больше по сравнению с августом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.