Какую роль избрала Индия в войне РФ против Украины: чего хочет добиться Моди

Визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и Киев показали намерение Индии оставаться на позиции неоднозначного нейтралитета по отношению к российскому вторжению в Украину. Это решение имеет значительные экономические и стратегические основания, сообщает Business Insider.

Нарендра Моди

В частности, аналитик Eurasia Group Рахул Бхатия отмечает, что Индия стремится избегать открытой поддержки любой из сторон конфликта, однако продолжительная война в Украине представляет серьезную угрозу для Нью-Дели.

"Индия пытается сохранять сбалансированную позицию по войне в Украине. Нью-Дели хочет поддерживать отношения с Россией, несмотря на ее дипломатическую изоляцию", — подчеркнул Бхатия.

Неприятие Индией однозначной позиции может разочаровать западных наблюдателей, однако аналитики считают, что за такой стратегией стоят ключевые экономические и стратегические интересы страны. Со времени Холодной войны Индия поддерживает тесные связи с Москвой, особенно из-за конкуренции с Пакистаном, поддерживающим США. Сегодня Индия является главным импортером российской нефти и на 60% оснащает свои вооруженные силы российской техникой, хотя эта зависимость постепенно уменьшается.

Индия также обеспокоена агрессивным поведением Китая в регионе. С 2020 года между индийскими и китайскими военными продолжаются противостояния в спорном регионе Ладакх, что привело к человеческим жертвам. Сотрудник Совета по стратегическим и оборонным исследованиям Динакар Пери отмечает, что Индия рассчитывает на поддержку Кремля, чтобы смягчить угрозу Китаю.

"Противостояние с Китаем создает новые вызовы для Индии, и это важно учитывать при формировании ее позиции по войне в Украине", — говорит Пери. Аналогичное мнение высказывает и Рахул Бхатия, полагая, что сохранение хороших отношений с Россией поможет Нью-Дели обеспечить ее нейтральность в случае обострения конфликта с Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Моди мог положить начало озвучиванию переговорных позиций сторон в войне.



