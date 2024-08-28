logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Какую роль избрала Индия в войне РФ против Украины: чего хочет добиться Моди
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую роль избрала Индия в войне РФ против Украины: чего хочет добиться Моди

Индия хочет удержать «нейтралитет» и усидеть на двух стульях, не принимая ни сторону Украины, ни России

сегодня, 17:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Визиты премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и Киев показали намерение Индии оставаться на позиции неоднозначного нейтралитета по отношению к российскому вторжению в Украину. Это решение имеет значительные экономические и стратегические основания, сообщает Business Insider.

Какую роль избрала Индия в войне РФ против Украины: чего хочет добиться Моди

Нарендра Моди

В частности, аналитик Eurasia Group Рахул Бхатия отмечает, что Индия стремится избегать открытой поддержки любой из сторон конфликта, однако продолжительная война в Украине представляет серьезную угрозу для Нью-Дели.

"Индия пытается сохранять сбалансированную позицию по войне в Украине. Нью-Дели хочет поддерживать отношения с Россией, несмотря на ее дипломатическую изоляцию", — подчеркнул Бхатия.

Неприятие Индией однозначной позиции может разочаровать западных наблюдателей, однако аналитики считают, что за такой стратегией стоят ключевые экономические и стратегические интересы страны. Со времени Холодной войны Индия поддерживает тесные связи с Москвой, особенно из-за конкуренции с Пакистаном, поддерживающим США. Сегодня Индия является главным импортером российской нефти и на 60% оснащает свои вооруженные силы российской техникой, хотя эта зависимость постепенно уменьшается.

Индия также обеспокоена агрессивным поведением Китая в регионе. С 2020 года между индийскими и китайскими военными продолжаются противостояния в спорном регионе Ладакх, что привело к человеческим жертвам. Сотрудник Совета по стратегическим и оборонным исследованиям Динакар Пери отмечает, что Индия рассчитывает на поддержку Кремля, чтобы смягчить угрозу Китаю.

"Противостояние с Китаем создает новые вызовы для Индии, и это важно учитывать при формировании ее позиции по войне в Украине", — говорит Пери. Аналогичное мнение высказывает и Рахул Бхатия, полагая, что сохранение хороших отношений с Россией поможет Нью-Дели обеспечить ее нейтральность в случае обострения конфликта с Китаем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Моди мог положить начало озвучиванию переговорных позиций сторон в войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.businessinsider.com/india-refusing-take-sides-ukraine-reasons-modi-putin-zelenskyy-russia-2024-8
Теги:

Новости

Все новости