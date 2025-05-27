Ким Чен Ын должен сохранить лицо: кого может казнить из-за ошибки

В Северной Корее после неудачного спуска на воду нового эсминца были задержаны по меньшей мере три сотрудника судоверфи. По данным государственного агентства KCNA, руководителей проекта обвинили в инциденте, произошедшем недавно в порту Чхонджин на восточном побережье страны.

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Во время спуска огромный 5000-тонный боевой корабль опрокинулся и частично ушел под воду – это стало серьезным ударом по имиджу Ким Чен Ына и всей военной пропаганды Пхеньяна.

Северокорейский лидер назвал то, что произошло "тяжелой аварией" и "преступным актом", вызванным "абсолютной халатностью и безответственностью". По данным американского аналитического центра CSIS, из-за повреждения корабль, скорее всего, не сможет оказаться в строю в ближайшем будущем.

Фредерик Шпор, руководитель сеульского офиса Фонда Фридриха Науманна, отметил в интервью BILD, что последствия для задержанных могут быть очень тяжелыми.

"Поскольку Ким подверг резкой критике причастных к этому лиц, ему придется принять меры, чтобы сохранить лицо. Южнокорейские спецслужбы неоднократно сообщали, что чиновников даже казнят за ошибки — например, за то, что они не приняли меры предосторожности перед наводнением", — отметил Шпор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что власти Китая привели к исполнению смертный приговор в отношении четырех канадцев. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, уточнив, что смертная казнь произошла несколько месяцев назад, но стало известно о них только сейчас. Обычно в Китае смертная казнь осуществляется из-за расстрела, реже — с помощью смертельной инъекции, сообщает BILD.

По заявлению китайской стороны, казненные получили смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками. Все они имели двойное гражданство – канадское и китайское. Однако Пекин не признает двойное гражданство, что явилось основанием для отказа в помиловании. "Мы решительно осуждаем эти казни", — заявила Жоли, добавив, что лично просила китайские власти о смягчении наказания.