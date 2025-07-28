Ким Чен Ын обещает победу Северной Кореи в войне против США

Северная Корея "непременно добьется великой цели" и станет победителем в "антиимпериалистической и антиамериканской борьбе". Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время торжеств по случаю годовщины перемирия в Корейской войне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление Ким Чен Ына, в котором северокорейский диктатор обещает одержать победу против Соединенных Штатов.

"Наше государство и его народ непременно достигнут великой цели. Она будет богатой страной с сильной армией и станет почетными победителями в антиимпериалистической, антиамериканской борьбе", — заявил Ким, посещая военный музей в Пхеньяне.

27 июля в 1953 года было подписано соглашение о прекращении огня между Северной Кореей, Китаем и силами ООН, представлявшими Южную Корею. Хотя война формально не завершена до сих пор, КНДР называет это день "Днем победы".

В отличие от Севера, Южная Корея не проводит масштабных торжеств по этому поводу. Однако президент Республики Корея Ли Чже Мэн во время мероприятий в Вашингтоне, посвященных ветеранам Корейской войны, подтвердил приверженность альянса с США, заявив, что "мы будем решительно защищать свободу и мир на Корейском полуострове".

Несмотря на мирные инициативы нового президента Южной Кореи, Пхеньян занимает враждебную позицию. Сестра Ким Чин Ына Ким Йо Чжон отвергла возможность диалога с Югом, резко раскритиковав Ли Чже Мэна.

"Если Южная Корея рассчитывает вернуть назад все последствия (своих действий) несколькими сентиментальными словами, то большего просчета быть не может. Другими словами, это даже не заслуживает нашей оценки", – сказала Ким Йо Чжон.

По ее словам, Ли ничем не отличается от своего предшественника Юн Сок Йоля, которого в КНДР считают "враждебно настроенным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину при поддержке войск КНДР.

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын сделал важное заявление об участии Северной Кореи в войне в Украине.