Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем победы: что пожелал диктатор КНДР

Северокорейский диктатор заявил, что Россия победит в борьбе против тех, кого Ким Чен Ын назвал "империалистами", имея в виду западных союзников Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения в Украину, Запад наложил значительные ограничения на Россию. Таким образом, Кремль начал искать новых союзников и партнеров. Ими оказались страны, имеющие такие же авторитарные режимы, как в России, в частности Китай, Иран и КНДР. Северная Корея поддержала Россию, совершившую нападение на Украину, а нарастила торговые связи между странами.

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"Мы посылаем вам, российской армии и народу России теплые пожелания за их священную борьбу за сохранение мира во всем мире", — говорится в официальном сообщении от Ким Чен Инна президенту России Владимиру Путину.

Северокорейский диктатор также приветствовал российского коллегу с Днем победы и заявил, что Россия якобы защищает свою "автономию и стабильность региона".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Владимиру Путину в Москву на военный парад приехало шесть президентов и один премьер-министр. Согласно анализу Института изучения войны, Путин хочет больше влиять на государства Центральной Азии, которые могу использовать для обхода санкций Запада.

Также "Комментарии" писали о том, сколько жителей Украины ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая. В Москве отменили авиационную часть программы из-за опасности воздушных атак. А в начале мая два беспилотника врезались в здание Кремля.