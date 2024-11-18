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Ким Чен Ын сделал тревожное заявление о подготовке к войне

Ким Чен Ын выразил готовность использовать ядерное оружие, если Северная Корея будет под угрозой.

18 ноября 2024, 17:20
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Slava Kot

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что одной из важнейших задач КНДР станет подготовка к войне. По его словам, Северная Корея намерена укреплять свои ядерные силы для самообороны.

Ким Чен Ын сделал тревожное заявление о подготовке к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: KCNA

Ким Чен Ын выступил на четвертом совещании командиров и политруков батальонов Корейской народной армии, которое состоялось в таком формате впервые за 10 лет. Во время своей речи северокорейский диктатор подверг критике Южную Корею и ее союзников, указывая, что их сотрудничество усиливает уровень эскалации в регионе.

"США, Япония и Южная Корея никогда не освободятся от ответственности как виновников разрушения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе", — сказал Ким, указывая, что сотрудничество стран похоже на "азиатскую версию НАТО".

Как сообщает Корейское центральное информационное агентство Ким Чен Ын сделал заявление о подготовке к войне и усовершенствовании ядерного оружия.

"Важнейшей и критической задачей для наших вооруженных сил является подготовка к войне. Мы будем укреплять наши силы самообороны, основывающиеся на ядерных вооружениях, без ограничений", — сказал Ким.

По его словам, усиление ядерного могущества КНДР нужно для предотвращения военных действий и возможности нанесения превентивного удара по врагам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын не впервые угрожает ядерным оружием. В октябре этого года он сказал, что Северная Корея при угрозе для страны применит ядерное оружие.

Также "Комментарии" писали о тревожном заявлении КНДР в ООН, которое касается работы над созданием ядерного оружия.



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