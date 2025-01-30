Ким Чен Ын взбешен: "Это мегапреступление, которое нельзя простить"

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Slava Kot
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подверг резкой критике партийных чиновников за злоупотребление властью, в частности распитие алкоголя в общественных местах. Во время последнего заседания партийного секретариата он назвал такие действия чиновников "мегапреступлением" и пригрозил усилением внутренней дисциплины.
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Как сообщает NK News, 29 января состоялось 30-е расширенное заседание Секретариата 8-го ЦК Трудовой партии Кореи. Во время выступления северокорейский диктатор Ким Чен Ын сосредоточил внимание на случаях нарушения дисциплины среди чиновников. Критика Ким Чен Ына касалась неподготовленности чиновников к пленарному заседанию, а также распитию спиртных напитков в общественных местах и злоупотреблению властью. Такое явление в КНДР считается грубым нарушением партийной дисциплины.
Лидер КНДР заявил, что для внедрения нового курса партийного построения необходима "кадровая трансформация" и объявил об увольнении части чиновников.
Как указывает NK News, более 40 чиновников из провинции Ончхон попали под расследование из-за публичного распития алкогольных напитков. Кроме того, в провинции Уси обвиняются чиновники из-за превышения своих полномочий – они самопроизвольного завладения имуществом корейцев. Пока неизвестно, какие именно наказания получат чиновники в Северной Корее за "антинародные действия".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о суровом приговоре в Северной Корее, где дочь начальника полиции поймали на просмотре запрещенного контента.
Также "Комментарии" писали о наказании для сына секретаря банка в Северной Корее, слушавшего иностранную музыку.
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