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Ким Чен Ын запретил хот-доги: нарушителей ожидает серьезное наказание

Новый способ борьбы с западной культурой в КНДР

6 января 2025, 19:47
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Амбарцумян Анна

В Северной Корее новый продовольственный запретный продукт — это обычные хот-доги. Лидер Ким Чен Ин решил, что эти блюда являются частью нежелательной западной культуры, и их приготовление или продажа этого блюда — это теперь преступление, которое карается тяжкими наказаниями. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Ким Чен Ын запретил хот-доги: нарушителей ожидает серьезное наказание

Ким Чен Ин продолжает борьбу с западными влияниями и теперь под запрет попали хот-доги, которые в КНДР считаются символом западной культуры. Наблюдатели сообщают, что за приготовление или продажу этих продуктов можно попасть в трудовые лагеря. Не ограничившись лишь хот-догами, диктатор запретил еще и другие популярные блюда, например корейско-американское блюдо будет-джиге, а также популярную корейскую уличную еду, такие как ттокбокки.

Эти запреты являются частью более широкой кампании по борьбе с иностранным влиянием, которое все больше проникло в страну. Но кулинария — не единственное, что под контролем режима: в Северной Корее даже развод может привести к тюремному сроку.

В 2025 году в КНДР действуют ряд нестандартных запретов, существенно ограничивающих повседневную жизнь граждан. Вот некоторые из них:

  1. Запрет на использование иностранных продуктов питания Власти запретили приготовление и потребление блюд, содержащих иностранные ингредиенты, такие как сосиски, являющиеся частью мер против влияния западной культуры.

  2. Ограничения использования велосипедов женщинами: В КНДР женщинам запрещено ездить на велосипедах, даже как пассажиркам. Нарушение этого запрета может привести к штрафам или конфискации транспортного средства.

  3. Запрет на слушание иностранной музыки: Власти запретили слушать музыку иностранных исполнителей, считая это угрозой национальным ценностям. Радио, телевидение и интернет находятся под строгим контролем спецслужб.

  4. Ограничения на выражение скорби: Во время национального траура гражданам запрещено скучать по умершим родственникам. Нарушение этого правила может привести к серьезным наказаниям, включая трудовые лагеря или даже казнь.

  5. Запрет на использование иностранных названий: Власти запретили использование иностранных названий для продуктов и брендов, требуя использования только корейских названий. Это часть усилий по сохранению национальной идентичности.

  6. Ограничения на выезд за границу: Гражданам запрещено выезжать за пределы страны без специального разрешения, что ограничивает возможности для путешествий и обучения.

  7. Запрет на использование иностранных валют: Власти запретили использование иностранных валют во внутреннем обращении, требуя использования только северокорейской валюты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что солдаты из Северной Кореи, которых российская армия привлекает к боевым действиям в Курской области, оказались не готовы к противодействию ударам дронов. В то же время, есть риск, что полученный опыт использования беспилотников они смогут применить в противостоянии с вооруженными силами Южной Кореи, отметил в эфире Freedom военный обозреватель Денис Попович.



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Источник: https://www.nzherald.co.nz/world/kim-jong-un-bans-hotdogs-for-north-koreans-cooking-them-an-act-of-treason/TKN3HJF3HRHZZHCCJ5L7EPF66Q/
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