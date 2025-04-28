Ким Чен Ын засветил на публике свою вероятную преемницу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын презентовал новейший военный эсминец, призванный расширить зону действия и возможности превентивного удара ядерных сил страны, сообщают северокорейские государственные СМИ.

Ким Чен Ын с дочерью

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким вместе с дочерью Чу Э посетил церемонию спуска 5000-тонного корабля в западном порту Нампо. Глава КНДР заявил, что наращивание военно-морских сил является ответом на угрозы со стороны США и их азиатских союзников, проводящих совместные учения на фоне обострения ситуации вокруг северокорейской ядерной программы.

Чу Э, которую считают вероятной преемницей Ким Чен Ина, сейчас ориентировочно 12 или 13 лет. Во время выступления Ким подчеркнул, что следующей целью должно стать создание атомной подлодки для укрепления флота.

Ким заявил, что новый эсминец оснащен системами противовоздушной, противокорабельной, противолодочной обороны, а также защиты от баллистических ракет. Кроме того, на борту размещены средства атаки, в частности, сверхзвуковые стратегические крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты.

"Даже враги, хвалящиеся преимуществом на море, не смогут игнорировать эти корабли", — подчеркнул Ким. Он добавил: "История развития нашего военно-морского флота, которая заставила мир взглянуть на нас по-новому, только начинается. И мы не остановимся ни на мгновение на этом пути". Ожидается, что эсминец будет передан в состав флота в начале следующего года.

Ким также подверг критике совместные военные учения США и Южной Кореи, а также обновление их ядерной стратегии, назвав это подготовкой к войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произойдет, если северные корейцы начнут вину на территории Украины.



