Ким Чен Ын заявил о необходимости совершенствовать "готовность ядерных сил вступить в войну"

КНДР 26 февраля провела обучение по запуску стратегических крылатых ракет, сообщило государственное агентство ЦТАК.

Испытание ракет в КНДР

В публикации говорится, что Ким Чен Ын заявил, что "последовательнее совершенствовать готовность ядерных вооруженных сил вступить в войну, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита всегда защищать суверенитет и безопасность государства — это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил".

Отмечается, что в соответствующее подразделение в западной части страны первой половины дня 26 февраля провел обучение по запуску стратегических крылатых ракет на Корейском Западном море.

"Цель учений по запуску состоит в том, чтобы показать противникам, которые серьезно нарушают обстановку безопасности в КНДР, создают и обостряют обстановку конфронтации, способность КНА к нанесению контрудара в любом пространстве и боеспособность различных ядерных средств, продемонстрировать надежность государственных ядерных сил сдерживания и прививать подразделениям", – говорится в сообщении.

Ким Чен Ын наблюдал за учениями по запуску.





Стратегические крылатые ракеты пролетели 1587 км по овальной траектории полета в течение 7961 и 7973 секунд соответственно и точно попали в цель.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северная Корея развернула дополнительные войска в России, но масштаб контингента не был известен сразу, сообщили в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на разведку страны.

Дополнительные войска направлены на места боевых действий в Курскую область России, говорится в сообщении. Российские войска ведут бои с украинскими войсками, продвигающимися через границу на запад России.

Северная Корея направила в Россию более 11 тысяч военнослужащих для участия в войне в Украине, сообщает NIS ранее. Украина и западные эксперты утверждают, что российские войска также использовали северокорейское оружие.