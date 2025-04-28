Китай объявил, какую сторону занял в конфликте между Пакистаном и Индией

Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает Пакистан о споре из-за теракта в индийской провинции Кашмир. По словам китайского дипломата, Пекин понимает обеспокоенность Пакистана по поводу конфликта с Индией.

Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар и глава МИД Китая Ван Й провели телефонный разговор, где обсудили ситуацию с терактом в Кашмире и обвинение Индии, которая обвиняет Исламабад в спонсировании террористов. В этом споре Пекин поддержал Пакистан.

"Китай пристально смотрит за развитием ситуации. Борьба с терроризмом является общей ответственностью всех стран и Китай постоянно поддерживает решительные антитеррористические действия Пакистана. Как железный друг и стратегический партнер по сотрудничеству Китай полностью понимает законную обеспокоенность Пакистана безопасностью и поддерживает его усилия по защите своего суверенитета и интересов безопасности", — сказал Ван И по итогам беседы с пакистанским министром.

Заявление Пекина прозвучало на фоне конфликта между Индией и Пакистаном после террористической атаки 22 апреля. В результате трагедии погибли 26 человек, еще десятки получили ранения. После этого Индия объявила о ряде карательных мер против Пакистана обвиняя страну в спонсировании террористов. Пакистан в ответ обнародовал контрмеры, в том числе закрытие своего воздушного пространства для индийских авиалайнеров и прекращение любой торговли.

На границе между двумя странами несколько раз происходила стрельба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пакистан пригрозил Индии ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали о том, возможна ли новая большая война между Индией и Пакистаном.