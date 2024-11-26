Китай в шаге от нападения на Тайвань: на Западе советуют стране запасаться оружием

Китай находится на завершающем этапе подготовки своих военных сил для возможного вторжения на Тайвань, заявляют американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз в материале для издания The Telegraph . Эксперты отмечают, что Тайваню нужно срочно укреплять обороноспособность, в частности, усиливать противовоздушную оборону, береговую артиллерию, накапливать запасы мин, противокорабельных ракет и беспилотников.

Нападение Китая на Тайвань (фото из открытых источников)

По словам аналитиков, Китай уже достиг наивысшего уровня наращивания военной мощи в своей современной истории. Вооруженные силы КНР способны реализовать операцию по силовому "воссоединению" Тайваня с материковой частью страны. Основная цель Коммунистической партии Китая состоит в создании военной силы, которая позволит пересечь Тайваньский пролив, осуществить высадку на пляжах острова и продвинуться в Тайбэй.

Аналитики считают, что Тайвань, полагаясь на помощь США в противостоянии с Китаем, может оказаться в ситуации, когда американская поддержка окажется недостаточной. Китай может воспользоваться моментом, когда мощь и решительность Соединенных Штатов будут ослаблены. Есть риск, что во время президентства Дональда Трампа США не захотят или не смогут предоставить Тайваню необходимую помощь.

Кроме того, эксперты предостерегают, что в случае начала боевых действий Китай может заблокировать морские и воздушные пути к острову, что сделает невозможным доставку дополнительного вооружения. Тайваню нужно заранее обеспечить себя всеми необходимыми средствами обороны, ведь любая поддержка извне может оказаться недоступной после первых ударов китайской армии.

"Часы для Тайваня тикают. Тайвань должен неустанно уделять приоритет своей обороне там, где это самое важное", – отмечают Эриксон и Коллинз. Эксперты указывают, что острову следует как можно быстрее становиться "несъедобным дикобразом", способным создать серьезные препятствия потенциальному врагу. По словам военного обозревателя Дэвида Акса, в приоритете должны быть оборонительные средства, эффективные, но не требующие значительных затрат: мины, ракеты, беспилотники.

Акс также отмечает, что Тайваню нужно безотлагательно укреплять оборону, если он хочет сохранить свою независимость и процветание. Эксперт заключает: "Сильная американская поддержка" является наименее реалистичной частью этого рецепта".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китайские военные оцепили Тайвань.