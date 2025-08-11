КНДР пригрозила США прямой военной конфронтацией: что произошло

Северная Корея резко отреагировала на запланированные совместные военные учения США и Южной Кореи, пригрозив "прямой военной конфронтацией" в случае провокации. Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявил, что Пхеньян "строго реализует свое право на самооборону", увидев угрозу безопасности Северной Кореи.

Северная Корея угрожает США. Фото из открытых источников

18 августа Вашингтон и Сеул планируют приступить к масштабным учениям, которые, по данным КНДР, охватят "всю территорию" Южной Кореи. По словам Но Кван Чхоля, к маневрам планируется привлечь американскую морскую пехоту, иностранные контингенты и войска стран-участниц "Командование ООН".

Министр обороны Северной Кореи назвал эти действия "откровенно провокационными" и обвинил США и Южную Корею в умышленном создании атмосферы военного противостояния на Корейском полуострове.

"Мы решительно осуждаем США и Республику Корея за их провокационные шаги, чтобы четко показать позицию военного противостояния с КНДР и сделать еще один серьезный вызов безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и торжественно предупреждаем их о негативных последствиях, которые они повлекут", — заявил Чхоль.

Пхеньян отмечает, что его вооруженные силы рассматривают сдерживание "враждебных государств" как ключевую миссию, а также оставляют за собой право на скорый и решительный ответ.

"Военная демонстрация против КНДР, безусловно, будет иметь эффект бумеранга, погружая безопасность США и РК в менее безопасную ситуацию", — добавил министр обороны Северной Кореи.

Вашингтон и Сеул настаивают, что учения носят оборонительный характер и направлены на повышение готовности в случае потенциальной агрессии со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявляет, что "не будет стоять в стороне" и в случае "любой провокации" ответит немедленно и жестко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын строит для Путина крупнейший военный завод в КНДР.

Также "Комментарии" писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о неизбежной победе КНДР в борьбе против Соединенных Штатов.