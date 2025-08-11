logo

КНДР пригрозила США прямой военной конфронтацией: что произошло
КНДР пригрозила США прямой военной конфронтацией: что произошло

КНДР пригрозила США прямой военной конфронтацией из-за военных учений с Южной Кореей.

11 августа 2025, 10:35
Автор:
Slava Kot

Северная Корея резко отреагировала на запланированные совместные военные учения США и Южной Кореи, пригрозив "прямой военной конфронтацией" в случае провокации. Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль заявил, что Пхеньян "строго реализует свое право на самооборону", увидев угрозу безопасности Северной Кореи.

КНДР пригрозила США прямой военной конфронтацией: что произошло

Северная Корея угрожает США. Фото из открытых источников

18 августа Вашингтон и Сеул планируют приступить к масштабным учениям, которые, по данным КНДР, охватят "всю территорию" Южной Кореи. По словам Но Кван Чхоля, к маневрам планируется привлечь американскую морскую пехоту, иностранные контингенты и войска стран-участниц "Командование ООН".

Министр обороны Северной Кореи назвал эти действия "откровенно провокационными" и обвинил США и Южную Корею в умышленном создании атмосферы военного противостояния на Корейском полуострове.

"Мы решительно осуждаем США и Республику Корея за их провокационные шаги, чтобы четко показать позицию военного противостояния с КНДР и сделать еще один серьезный вызов безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и торжественно предупреждаем их о негативных последствиях, которые они повлекут", — заявил Чхоль.

Пхеньян отмечает, что его вооруженные силы рассматривают сдерживание "враждебных государств" как ключевую миссию, а также оставляют за собой право на скорый и решительный ответ.

"Военная демонстрация против КНДР, безусловно, будет иметь эффект бумеранга, погружая безопасность США и РК в менее безопасную ситуацию", — добавил министр обороны Северной Кореи.

Вашингтон и Сеул настаивают, что учения носят оборонительный характер и направлены на повышение готовности в случае потенциальной агрессии со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявляет, что "не будет стоять в стороне" и в случае "любой провокации" ответит немедленно и жестко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын строит для Путина крупнейший военный завод в КНДР.

Также "Комментарии" писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о неизбежной победе КНДР в борьбе против Соединенных Штатов.



Источник: https://kcnawatch.org/newstream/1754863656-668922733/Press-Statement-by-Minister-of-National-Defence-of-DPRK/
