КНДР запустила баллистику в сторону Японии: где произошел "прилет"

В понедельник Северная Корея выпустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского (Восточного) моря, сообщила армия Южной Кореи, что явилось первым запуском ракеты непокорного режима в этом году. Об этом пишет агентство Yonhap.

Баллистическая ракета средней дальности. Фото: Yonhap

Ракета пролетела примерно 1100 км, прежде чем упасть в Японское море.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуск снаряда, который, вероятно, был баллистической ракетой средней дальности, около 12 часов вечера из района Пхеньяна, не предоставив дополнительных подробностей.

"Готовясь к дополнительным запускам, наши военные усилили наш мониторинг и бдительность, внимательно обмениваясь информацией о северокорейской ракете со сторонами США и Японии и поддерживая полную готовность", — заявили в JCS.

Запуск состоялся во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул для переговоров со своим южнокорейским коллегой по усилиям по сдерживанию северокорейских угроз на фоне политических потрясений на Юге, вызванных неудачным введением военного состояния президентом Юн Сук Йолем в прошлом месяце.

Последнее бряцание оружием также произошло за две недели до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

В последний раз КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности по Японскому морю 5 ноября, как раз накануне выборов президента США.

На встрече партии в конце года Северная Корея объявила, что будет выполнять "жесточайшую" стратегию противодействия Соединенным Штатам, заявив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией расширилось до "военного блока для агрессии".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года россияне продолжили привлекать подразделения армии КНДР к ведению боевых действий в Курской области. Северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны РФ.

"Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых военных армии КНДР ― 31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе н.п. уланок, фанасеевка, черкасская конопелька курской области. Командиры нижнего звена врут в донесениях высшему командованию о реальном уровне потерь среди военнослужащих армии КНДР", – пишут в ГУР.