Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного (Японского) моря во вторник, заявили военные Южной Кореи о провокации, организованной за несколько дней до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал запуск около 9:30 утра (по корейскому времени) из района Гангье в северной провинции Джаганг, и они пролетели примерно 250 километров, прежде чем упасть в море. Число выпущенных ракет не уточняется.

Запуск во вторник стал второй провокацией непокорного режима в этом году после того, как 6 января он запустил, как он утверждал, гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности.

Учитывая дальность полета баллистических ракет малой дальности, они обычно рассматриваются как целевые Южной Кореи.

Северная Корея также выпустила несколько баллистических ракет малой дальности 5 ноября прошлого года, всего за несколько часов до выборов президента США.

На встрече партии в конце года Северная Корея объявила, что будет выполнять "жесточайшую" стратегию противодействия Соединенным Штатам, заявив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией расширилось до "военного блока для агрессии".

JCS осудила последний запуск как "откровенную" провокацию, угрожающую миру и стабильности на Корейском полуострове, и пообещала поддерживать твердую позицию готовности против возможности принятия Северной Кореей "неправильного решения".

"Готовясь к дополнительным запускам, наши военные усилили наш мониторинг и бдительность, вместе с тем тесно обмениваясь информацией о северокорейской ракете со сторонами США и Японии и поддерживая состояние полной готовности", — заявили в JCS.

JCS сообщила, что отслеживает возможность дополнительных запусков ракет, отметив, что обнаружила пусковые установки транспортера-эректора для стрельбы ракет вблизи места запуска.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок осудил последний запуск Северной Кореи, назвав его явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и пообещал решительный ответ, основанный на крепком альянсе Южной Кореи и США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что одних обменов пленными с КНДР проводиться не будет. Ким Чен Ын будет отрицать, что в ВСУ попали именно его солдаты. Такое мнение высказал генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире "Киев24".

Кроме того, государство будет считать их предателями из-за сдачи в плен. В свою очередь, их семьи подвергнутся репрессиям. Безусловно, это не будет афишироваться.

Впрочем, отмечает эксперт, взятие солдат в плен является доказательством для других стран о сотрудничестве РФ и КНДР.

Как отметил Маломуж, северокорейские военные получают боевой опыт, чтобы приступить к операциям на корейском полуострове. Речь идет о штурмах Южной Кореи.