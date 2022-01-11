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Когда ОДКБ выведет войска из Казахстана: названа дата

Касым-Жомарт Токаев считает, что миссия "миротворцев" прошла успешно

сегодня, 11:30
Автор:

Денис Подставной
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ОДКБ начнет вывод войск из Казахстана. Об этом пишет издание УНИАН. 

Когда ОДКБ выведет войска из Казахстана: названа дата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: REUTERS

Основная миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил что через два дня (13 января) начнется вывод иностранных военных с территории страны. Он пройдет в несколько этапов. 

По словам главы государства, данный процесс будет длиться до десяти дней. 

Токаев считает, что миссия "миротворцев" прошла успешно. 

Для справки: в настоящее время на территории Казахстана пребывает около двух тысяч иностранных военных. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в ОП рассказали о важном разговоре со странами НАТО. В преддверии диалога НАТО с РФ, который состоится 12 января в формате заседание Совета НАТО-Россия Украина провела конструктивный диалог со всеми странами Альянса, "вооружив" их нужными аргументами. Отмечается, что все 30 стран дали четко понять, что они остаются союзниками Украины и готовы всячески поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Кузин рассказал, когда украинцам готовиться к новой волне COVID-19 длительностью в несколько месяцев. По прогнозам Минздрава, в этот период ожидается больше инфицированных штаммом "Омикрон". Увеличение числа заболевших замминистра объясняет постпраздничным периодом, когда украинцы отложили походы к врачам. Интенсивность нового всплеска заболевания и его продолжительность будет зависеть от того, насколько эффективны противоэпидемические меры, а также от числа полностью вакцинированных граждан и тех, кто получил бустерную дозу. 







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Источник: https://www.unian.net/world/odkb-vyvedet-voyska-iz-kazahstana-nazvana-data-novosti-mira-11667121.html
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