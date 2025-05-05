Конфликт Индии и Пакистана: одна из стран в кризисе из-за поставок оружия Украине

Индийские СМИ сообщают, что Пакистан столкнулся с критической нехваткой боеприпасов из-за поставок оружия в Украину. По их информации, Пакистану хватило бы имеющихся запасов вооружения всего на четыре дня полномасштабной войны с Индией.

Пакистан снабжал оружие Украине. Фото из открытых источников

Согласно индийскому информационному агентству IANS, США испытывали трудности с пополнением своих запасов после продажи Украине 155-мм снарядов. В результате пакистанские заводы по производству боеприпасов начали активно, однако тайно, отправлять свои снаряды в Украину.

Считается, что Пакистан в 2021-22 годах на экспорте оружия заработал 13 млн. долларов, однако благодаря поставкам вооружения в Украину в 2022-23 годах прибыль страны выросла до 415 млн. долларов. Кроме того, индийское издание указывает, что только в период с февраля по март 2023 года Пакистан отправил в Украину 130 тыс. 122-мм снарядов, 60 тыс. 155-мм и 42 тыс. ракет к советским установкам БМ-21 "Град".

"Увеличение на 3000% и потрясающие доходы имели высокую цену — быстрое истощение внутренних запасов", — пишет индийское СМИ.

В результате издания делает вывод, что запасы Пакистана не возобновлялись и страна может выдержать только 96 часов полномасштабной войны с Индией.

"Пакистан отправлял свои боеприпасы в далекие войны, но оказался в затруднительном положении, его арсеналы были пустыми, а оборона балансировала на грани", – сказал изданию ANI старший аналитик по обороне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генштаб ВСУ в 2023 году опубликовал фотографии со 122-мм ракетами Yarmuk пакистанского производства. Однако официально не было объявлено, что эти ракеты были приобретены в Пакистане.

Также "Комментарии" писали, что Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире.