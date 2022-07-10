Кризис в Шри-Ланке и война в Украине: как это связано

Политический кризис в Шри-Ланке и отставка действующей власти после протестов 9 июля могут быть связаны с войной в Украине и блокадой россии экспорта украинского зерна. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на иностранные СМИ.

Фото из Twitter Н24

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление по поводу блокады агрессором украинского экспорта зерна. По его мнению, это могло быть одной из причин протеста на Шри-Ланке. Политик обеспокоен тем, что угроза голода и рост цен на продовольствие могут вызвать политические кризисы, хаос и революции в других странах.

"То, что мы видим во всем мире, это рост продовольственной безопасности, которая значительно усилилась российской агрессией против Украины", — сказал Блинкен в комментарии.

из-за войны в Украине в Таиланде выросли цены на удобрения, что может вызвать неурожай в 2023 году и угрозу голода в стране.

Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что означает ситуация в Шри-Ланке и почему происходят протесты. Политическому кризису предшествовала экономическая из-за дефицита бюджета, роста внешнего долга, коррупции, запрета химических удобрений. Последнее привело к снижению урожая на 30%, импорт риса, что повлекло за собой рост цен на продукты.

Ухудшилась ситуация с доходами по туризму из-за ряда терактов и карантин. Если раньше страну посещало 2,9 млн. туристов, то сейчас 170 тысяч, а туризм давал доходы в размере 13-20% от ВВП. Власти начали строительство инфраструктурных объектов за кредитные средства от КНР. Строительство не стало катализатором экономики, как ожидалось.



В стране произошел дефолт, экономисты фиксируют самый большой экономический кризис за последние 70 лет.

"В результате, популизм с налогами, попытка стимулировать экологическое производство методом запрета удобрений, нежелание сокращать социальные расходы и бездумные застройки завели государство в долговую яму. Ну и дефолт. Крупнейший экономический кризис в стране за 70 лет, дефицит бензина, веерные отключения, гиперинфляция, протесты и сожжение домов семьи президента…", — подчеркнул политик.



Как писал портал, Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. Это значительно меньше 85 млн тонн, произведенных в предыдущем году, но – выше ожиданий, учитывая войну. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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